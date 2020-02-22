Месси сделал 5-й покер в Примере. Больше только у Роналду и Сарры

Покер в ворота «Эйбара» стал для Лионеля Месси пятым в Примере. Ранее он забивал по четыре мяча в одном матче в сезонах-2017/18, 2012/13 и 2011/12 (дважды). Месси вышел на чистое первое место в «Барселоне» по покерам, обойдя Сесара Родригеса.
Как Месси сделал покер в матче с Эйбаром
Больше покеров в Испании только на счету двоих игроков – экс-форварда «Реала» Криштиану Роналду и бывшего нападающего «Атлетика» Тельмо Сарра, который выступал в 40-х-50-х годах.
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