Месси сделал 5-й покер в Примере. Больше только у Роналду и Сарры

Форвард «Барселоны» установил клубный рекорд по покерам в чемпионате Испании

  • 22.02.2020 21:50
  • 2677 просмотров
  • 1 комментарий
Месси сделал 5-й покер в Примере. Больше только у Роналду и Сарры
© Твиттер Барселоны. Лионель Месси

Покер в ворота «Эйбара» стал для Лионеля Месси пятым в Примере. Ранее он забивал по четыре мяча в одном матче в сезонах-2017/18, 2012/13 и 2011/12 (дважды). Месси вышел на чистое первое место в «Барселоне» по покерам, обойдя Сесара Родригеса.

Как Месси сделал покер в матче с Эйбаром

Больше покеров в Испании только на счету двоих игроков – экс-форварда «Реала» Криштиану Роналду и бывшего нападающего «Атлетика» Тельмо Сарра, который выступал в 40-х-50-х годах.

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Комментарии
    Maradona
    online
      Maradona, 22.02.2020 23:26
    0
    Йоба-боба, я пропустив покер від Мессі
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 22.02.2020 23:26
    0
    Йоба-боба, я пропустив покер від Мессі
    Ссылка
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