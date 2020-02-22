Виталий МИКОЛЕНКО: «Кулач ударил в то место, где было повреждение»

Защитник «Динамо» прокомментировал эпизод, который произошел с нападающим «Ворсклы» Владиславом Кулачем. Форвард полтавчан грубо сбил Миколенко, получив желтую карточку.

«После игры мы с ним поговорили, просто у меня была микротравма, а он ударил меня как раз в то место, поэтому я расстроился. Но чувствую себя хорошо», - сказал Миколенко.

«Динамо» вырвало победу у «Ворсклы» в компенсированное время благодаря голу Беньямина Вербича.