Виталий МИКОЛЕНКО: «Кулач ударил в то место, где было повреждение»

Защитник «Динамо» прокомментировал эпизод, который произошел с нападающим «Ворсклы» Владиславом Кулачем. Форвард полтавчан грубо сбил Миколенко, получив желтую карточку.
«После игры мы с ним поговорили, просто у меня была микротравма, а он ударил меня как раз в то место, поэтому я расстроился. Но чувствую себя хорошо», - сказал Миколенко.
«Динамо» вырвало победу у «Ворсклы» в компенсированное время благодаря голу Беньямина Вербича.
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Источник — #FootballHub
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