Георгий БУЩАН: «Заслужили гол на последних минутах»

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан прокомментировал победу над «Ворсклой» (2:1).

- Достаточно тяжелое поле было, и соперник неуступчивый. Вся команда, все ребята молодцы, проявили характер, играли до последней секунды - и благодаря этому удалось добыть победу.

- Прокомментируй гол на последних минутах. Не случаен ли он? Возможно, где-то повезло? «Динамо» доминировало?

- Нами был проделан большой объем работы. В концовке получилось забить, и это заслуга всей команды.

- Сегодня впервые на матче украинской Премьер-лиги работала система VAR, но не ее удалось применить, не было спорных эпизодов. Как ты считаешь, поможет ли это в игре, не испортит ли ее динамику?

- Мне сложно что-то сказать, потому что здесь две стороны медали - она может сыграть как в нашу пользу, так и в пользу соперников. Думаю, такая помощь будет полезна арбитрам.

- Как ты считаешь, смогут ли форварды, которые есть в «Динамо», перекрыть отсутствие Артема Беседина? Смогут ли себя проявить Соль и Русин?

- Непростая ситуация с Артемом, но рано об этом говорить, ведь решение еще не приняли. В любом случае, я считаю, что те нападающие, которые у нас есть, достойные выступлений за киевское «Динамо». Думаю, они нам помогут.

- Виктора Цыганкова сегодня тоже не было. Насколько «Динамо» тяжело играть без Виктора?

- Он - ключевая фигура команды. Но у него не получилось провести полноценные сборы. Ничего, думаю, мы справимся пока без Виктора. Ждем его возвращения.

- Скажи, все ли получилось у «Динамо» в защите? В эпизоде с пропущенным голом, возможно, были какие-то недопонимания между футболистами...

- Сейчас сложно сказать, мы посмотрим видеозапись и разберем нашу игру.

- Что сказал Алексей Александрович и Игорь Михайлович в раздевалке после матча?

- Поздравили команду с победой.