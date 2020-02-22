Манчестер Сити в гостях минимально обыграл Лестер Сити

В английской Премьер-лиге был сыгран центральный поединок 27-го тура. Идущий третьим «Лестер Сити» отставал от второй команды, «Манчестер Сити», на 4 очка. И в случае победы мог приблизиться к команде Пепа Гвардиолы на расстояние одного балла.

Увы, этого «лисам» не удалось. Гости с первых минут завладели мячом, а команда Брендана Роджерса избрала тактику игры на контратаках. Впрочем, «Лестер» мог выйти вперед уже на старте матча: Варди выскочил один на один и пробил мимо голкипера, но угодил в штангу. И, несмотря на подавляющее преимущество «Манчестер Сити» во владении мячом (68:32%), в первом тайме хозяева создали не меньше опасных моментов.

После перерыва рисунок игры не поменялся. И давление подопечных Пепа Гвардиолы принесло свои плоды: после углового у ворот Шмейхеля защитники вынесли мяч на ногу Гюндогану, он мощно выстрелил – и мяч попал в отставленный локоть защитника. Арбитр указал на «точку». Но Агуэро не смог переиграть голкипера – пробил низом, и Шмейхель коленом отбил мяч! Для датчанина пенальти стал четвертым, отраженным в матчах АПЛ. У его отца Петера (8 сезонов в «Манчестер Юнайтед» и по 1 в «Астон Вилле» и «Манчестер Сити») за всю карьеру в активе было три отраженных одиннадцатиметровых в Премьер-лиге.





Однако в итоге гости добились своего. Вышедший вместо невезучего Агуэро Габриэл Жезус воспользовался идельным пасом Мареза, вышел тет-а-тет с голкипером и пробил под ближнюю штангу – 0:1! К слову, гол для бразильца стал 4-м в пяти поединках против «Лестера», чаще в Пермьер-лиге он забивал только «Эвертону» (7 раз).





Гол надломил «лис»: до финального свистка у них не было ни одного шанса – скорее, гости могли забивать второй мяч. Но и одного им хватило, чтобы оформить отрыв от «Лестера» до семи очков. А уже в среду Пеп Гвардиола повезет свою команду в Мадрид на встречу 1/8 Лиги чемпионов с «Реалом». «Лестер» может готовиться к выезду в Норвич на матч с тамошними «горожанами» в рамках 28-го тура АПЛ.



Чемпионат Англии. 27-й тур.

«Лестер Сити» – «Манчестер Сити» – 0:1



Габриэл Жезус (80).



На 62-й минуте Серхио Агуэро не реализовал пенальти (вратарь).

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель - Кристиан Фукс (Айосе Перес, 90+2), Рикарду, Джонни Эванс, Чаглар Сёюнджю, Бенджамин Чилвел - Деннис Прает (Мэтти Джеймс, 85), Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон - Джейми Варди, Келечи Ихеаначо (Харви Барнс, 46).



«Манчестер Сити»: Эдерсон - Кайл Уолкер, Бенжамен Менди, Эмерик Лапорт (Николас Отаменди, 58) - Фернандиньо, Родри, Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне, Илкай Гюндоган - Рияд Марез, Серхио Агуэро (Габриэл Жезус, 77).



Стадион: «Кинг Пауэр» (Лестер, Англия).

Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА