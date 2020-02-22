Юрий МАКСИМОВ: «Вылезть из ямы труднее, чем быть в середине»

Наставник «Ворсклы» прокомментировал матч 19-го тура с «Динамо» (1:2)

  • 22.02.2020 21:16
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Юрий МАКСИМОВ: «Вылезть из ямы труднее, чем быть в середине»
© facebook.com/fcdynamoua

Главный тренер полтавчан, несмотря на упущенную ничью в концовке, остался доволен действиями игроков.

«Рад за наших футболистов. Они вышли на матч и старались играть, не уступить в борьбе. Конечно, в психологическом плане обидно пропускать на последней минуте. Если бы мы уступали в первом тайме и так бы и закончили, то я бы не так расстроился. Мы же могли вырвать ничью. Ведем борьбу за выживание, поэтому для нас каждое очко на вес золота. Где-то наши футболисты уступали сопернику в мастерстве, но они старались».

«Новички? Мы брали игроков на те позиции, которые нуждались в усилении. Рассчитываем на них. Хотелось бы взять еще кого-то, но не к этому не располагает финансовая ситуация. Хотели убрать шесть человек, четыре ушло, двое остались, потому что не могут найти новый клуб. Чтобы кого-то пригласить, нужно освободить заявочный лист. Те игроки, которых мы пригласили, помогут команде.

Мы приехали с корабля на бал. У нас был месяц сборов в Турции. Поля там лучше, чем в Полтаве. Грех жаловаться на поле динамовского стадиона. Играли в футбол. Что могли, то показали. Вылезть из ямы труднее, чем находиться в середине турнирной таблице. Сегодня мы потеряли очки, но в следующей игре можем его заработать», - сказал Максимов.

После 19-ти туров в активе «Ворсклы» всего 14 очков и предпоследнее, 11-е место, в турнирной таблице.

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Источник — Динамомания

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