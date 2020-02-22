ВИДЕО. Слова Моуриньо после поражения от Челси

Программу двадцать седьмого тура Английской Премьер-лиги начинало принципиальное противостояние в рамках столицы Англии. Лондонское дерби между «Челси» Фрэнка Лэмпарда и «Тоттенхэмом» Жозе Моуриньо проводилось уже во второй раз за уже подходящий к концу зимний период. Первая битва осталась за «учеником», так что «учитель» приехал на когда-то родной для него стадион за реваншем.

В итоге снова поражение (1:2), и португалец все больше и больше не пресс-конференциях находит поводов пожаловаться.