ВИДЕО. Слова Моуриньо после поражения от Челси

Португалец сетует на отсутствие нападающих

  • 22.02.2020 20:25
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ВИДЕО. Слова Моуриньо после поражения от Челси
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Программу двадцать седьмого тура Английской Премьер-лиги начинало принципиальное противостояние в рамках столицы Англии. Лондонское дерби между «Челси» Фрэнка Лэмпарда и «Тоттенхэмом» Жозе Моуриньо проводилось уже во второй раз за уже подходящий к концу зимний период. Первая битва осталась за «учеником», так что «учитель» приехал на когда-то родной для него стадион за реваншем.

В итоге снова поражение (1:2), и португалец все больше и больше не пресс-конференциях находит поводов пожаловаться.

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Источник — Sport.ua

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