Оценки матча Динамо – Ворскла. Лучшим у хозяев стал Вербич

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за матч 19-го тура УПЛ.

Лучшим игроком в составе киевского клуба стал автор победного гола Беньямин Вербич, получивший оценку 7.5. У гостей несколько футболистов получили 6.5.

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Ворскла» – 2:1:

Замены «Динамо»: Александр Караваев - 5,5; Карлос Де Пена - 6,0; Мохаммед Кадири - б/о.

Замены «Ворсклы»: Наджееб Якубу - 6,0; Артур - 5,5; Артем Габелок - б/о.