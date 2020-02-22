Оценки матча Динамо – Ворскла. Лучшим у хозяев стал Вербич

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.
Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за матч 19-го тура УПЛ.
Лучшим игроком в составе киевского клуба стал автор победного гола Беньямин Вербич, получивший оценку 7.5. У гостей несколько футболистов получили 6.5.
Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Ворскла» – 2:1:
Замены «Динамо»: Александр Караваев - 5,5; Карлос Де Пена - 6,0; Мохаммед Кадири - б/о.
Замены «Ворсклы»: Наджееб Якубу - 6,0; Артур - 5,5; Артем Габелок - б/о.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Але звідки взялись гарні оцінки непомітним на полі Русіну, Дуелунду і Вербічу? Ну, останній хоч забив... ну, півбала плюс - але аж ніяк не більше шести!
Але звідки взялись гарні оцінки непомітним на полі Русіну, Дуелунду і Вербічу? Ну, останній хоч забив... ну, півбала плюс - але аж ніяк не більше шести!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.