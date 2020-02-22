Оценки матча Динамо – Ворскла. Лучшим у хозяев стал Вербич

Словенский футболист стал автором победного гола киевского клуба

  • 22.02.2020 19:55
  • 1125 просмотров
  • 1 комментарий
Оценки матча Динамо – Ворскла. Лучшим у хозяев стал Вербич
© ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за матч 19-го тура УПЛ.

Лучшим игроком в составе киевского клуба стал автор победного гола Беньямин Вербич, получивший оценку 7.5. У гостей несколько футболистов получили 6.5.

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Ворскла» – 2:1:

  

Замены «Динамо»: Александр Караваев - 5,5; Карлос Де Пена - 6,0; Мохаммед Кадири - б/о.

Замены «Ворсклы»: Наджееб Якубу - 6,0; Артур - 5,5; Артем Габелок - б/о.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    olexyn
    online
    olexyn, 22.02.2020 20:30
    0
    З приводу оцінок Динамо: згоден, Шепелєв і Кензера - провалили матч. Там 5,5 кожному - натягнуто, як мінімум, на цілий (а то й більше) бал.
    Але звідки взялись гарні оцінки непомітним на полі Русіну, Дуелунду і Вербічу? Ну, останній хоч забив... ну, півбала плюс - але аж ніяк не більше шести!
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    olexyn
    online
    olexyn, 22.02.2020 20:30
    0
    З приводу оцінок Динамо: згоден, Шепелєв і Кензера - провалили матч. Там 5,5 кожному - натягнуто, як мінімум, на цілий (а то й більше) бал.
    Але звідки взялись гарні оцінки непомітним на полі Русіну, Дуелунду і Вербічу? Ну, останній хоч забив... ну, півбала плюс - але аж ніяк не більше шести!
    Ссылка
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