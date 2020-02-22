Назарий РУСИН: «Буяльский сказал, что увидел выход вратаря и бил в ворота»

Форвард «Динамо» Назарий Русин прокомментировал победу команды 2:1 в матче УПЛ с «Ворсклой», а также необычный гол Виталия Буяльского.
«Тяжело играть против команд, которые бьются на поле. Все время одна борьба. Гол Виталика? Буяльский говорит, что увидел, что вратарь вышел и решил ему забросить за спину».
«Говорит, что бил. Пусть будет, красивый гол», - сказал Русин в комментарии FootballHub.
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Источник — Sport.ua
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