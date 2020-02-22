Назарий РУСИН: «Буяльский сказал, что увидел выход вратаря и бил в ворота»

Хавбеку удался зрелищный гол

  • 22.02.2020 19:16
  • 2614 просмотров
  • 10 комментариев
Назарий РУСИН: «Буяльский сказал, что увидел выход вратаря и бил в ворота»
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард «Динамо» Назарий Русин прокомментировал победу команды 2:1 в матче УПЛ с «Ворсклой», а также необычный гол Виталия Буяльского.

«Тяжело играть против команд, которые бьются на поле. Все время одна борьба. Гол Виталика? Буяльский говорит, что увидел, что вратарь вышел и решил ему забросить за спину».

«Говорит, что бил. Пусть будет, красивый гол», - сказал Русин в комментарии FootballHub.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    kvv1404
    online
      kvv1404, 22.02.2020 20:25
    0
    sres2016, 22.02.2020 19:40
    Почему-то вспомнился гол ван Бастена в ворота сб.СССР на Евро-1988
    Ребров подібний до Ван Бастена забив Барселоні.Але там були дійсно удари по воротах!!! Пригадується і інший гол Реброва,там вийшов фантастичний удар і по силі і по траєкторії.Але на відміну від Буяльського він чесно тоді відповів що "шальной залетел" Це його слова. А тут що?Я помітив,тому ударив!!!Брехня!!!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 22.02.2020 20:24
    +1
    Соврал, по «празднованию» гола это было понятно
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 22.02.2020 20:15
    -1
    А я пам'ятаю схожий гол Еміліо Бутрагеньйо, точно не пам'ятаю, в чиї ворота, але за збірну Іспанії, але в протилежні ворота
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    sres2016
      sres2016, 22.02.2020 19:40
    0
    Почему-то вспомнился гол ван Бастена в ворота сб.СССР на Евро-1988
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
    online
      Rostislav Zdorenko, 22.02.2020 19:38
    -3
    Клоуны
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 22.02.2020 19:27
    -3
    Philip J. Fry, 22.02.2020 19:21
    может действительно бил, но тут стопроцентная ошибка вратаря.
    Якби це був удар то це удар класу Бекхема чи Зідана.Буяльський це нах Бекхем???Дуже сумнівно!
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    Booshlater
      Booshlater, 22.02.2020 19:26
    +4
    Вроді як піднімав голову, то дивився на воротаря, можливо помиляюся.
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    kvv1404
    online
      kvv1404, 22.02.2020 19:23
    -2
    Скільки за гру Буяльський наніс ударів по воротах? Якщо він такий майстер то чому не бив з більш зручних позицій!
    Ссылка
    Philip J. Fry
    Philip J. Fry, 22.02.2020 19:21
    +3
    может действительно бил, но тут стопроцентная ошибка вратаря.
    Ссылка
    Виталий Макаренков
      Виталий Макаренков, 22.02.2020 19:18
    -2
    Пиздит
    Ссылка
    Booshlater
      Booshlater, 22.02.2020 19:26
    +4
    Вроді як піднімав голову, то дивився на воротаря, можливо помиляюся.
    Ссылка
    Philip J. Fry
    Philip J. Fry, 22.02.2020 19:21
    +3
    может действительно бил, но тут стопроцентная ошибка вратаря.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 22.02.2020 20:24
    +1
    Соврал, по «празднованию» гола это было понятно
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 22.02.2020 20:25
    0
    sres2016, 22.02.2020 19:40
    Почему-то вспомнился гол ван Бастена в ворота сб.СССР на Евро-1988
    Ребров подібний до Ван Бастена забив Барселоні.Але там були дійсно удари по воротах!!! Пригадується і інший гол Реброва,там вийшов фантастичний удар і по силі і по траєкторії.Але на відміну від Буяльського він чесно тоді відповів що "шальной залетел" Це його слова. А тут що?Я помітив,тому ударив!!!Брехня!!!
    Ссылка
    sres2016
      sres2016, 22.02.2020 19:40
    0
    Почему-то вспомнился гол ван Бастена в ворота сб.СССР на Евро-1988
    Ссылка
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