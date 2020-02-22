Ястремская узнала соперницу в первом круге на турнире в Дохе

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№26 WTA) узнала первую соперницу на хардовом турнире серии Премьер 5 в Дохе (Катар).
В стартовом поединке украинка сразится против Кирстен Флипкенс из Бельгии (№83 WTA), которая успешно преодолела квалификацию.
Напомним, в основной сетке также выступит и Элина Свитолина. Она стартует со второго круга.
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Источник — Sport.ua
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