Свитолина и Ястремская узнали соперниц на турнире в Дохе

Первая и вторая ракетки Украины, Элина Свитолина и Даяна Ястремская, выступят на хардовом турнире WTA в Дохе, Катар.

Свитолина получила пятый номер посева и первый раунд пропускает. Во втором раунде соперницей украинки станет победительница матча Аманда Анисимова – Екатерина Александрова.

Ястремская в первом раунде сыграет с одной из победительниц квалификации. Во втором раунде, в случае успеха, украинку ждет чемпионка Australian Open София Кенин.

Турнир в Дохе пройдет с 24 февраля по 1 марта.

Ранее Свитолина вылетела в первом раунде турнира в Дубае.