Свитолина и Ястремская узнали соперниц на турнире в Дохе

Первая и вторая ракетки Украины, Элина Свитолина и Даяна Ястремская, выступят на хардовом турнире WTA в Дохе, Катар.
Свитолина получила пятый номер посева и первый раунд пропускает. Во втором раунде соперницей украинки станет победительница матча Аманда Анисимова – Екатерина Александрова.
Ястремская в первом раунде сыграет с одной из победительниц квалификации. Во втором раунде, в случае успеха, украинку ждет чемпионка Australian Open София Кенин.
Турнир в Дохе пройдет с 24 февраля по 1 марта.
Ранее Свитолина вылетела в первом раунде турнира в Дубае.
Источник — Sport.ua
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