Свитолина и Ястремская узнали соперниц на турнире в Дохе

Турнир пройдет с 24 февраля по 1 марта

  • 21.02.2020 18:27
  • 2289 просмотров
  • 4 комментария
Свитолина и Ястремская узнали соперниц на турнире в Дохе
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая и вторая ракетки Украины, Элина Свитолина и Даяна Ястремская, выступят на хардовом турнире WTA в Дохе, Катар.

Свитолина получила пятый номер посева и первый раунд пропускает. Во втором раунде соперницей украинки станет победительница матча Аманда Анисимова – Екатерина Александрова.

Ястремская в первом раунде сыграет с одной из победительниц квалификации. Во втором раунде, в случае успеха, украинку ждет чемпионка Australian Open София Кенин.

Турнир в Дохе пройдет с 24 февраля по 1 марта.

Ранее Свитолина вылетела в первом раунде турнира в Дубае.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.02.2020 19:43
    +1
    Жереб кращий, ніж в Дубаї для Світоліної. Якщо хоч трохи покращиться форма, то Александрову чи Анісімова може і пройде. Для Даяни все буде залежати хто попаде з кваліфікації, а матч з Кенін був би дуже цікавим
    Ссылка
    Petro_ua
    online
      Petro_ua, 21.02.2020 19:22
    +3
    Не "взнали", а дізналися!
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    Kanarejka
      Kanarejka, 21.02.2020 19:16
    +1
    Капец! Обе без вариантов!!
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 21.02.2020 19:16
    +8
    Наконец-то Свитолина прошла во 2 круг
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 21.02.2020 19:16
    +8
    Наконец-то Свитолина прошла во 2 круг
    Ссылка
    Petro_ua
    online
      Petro_ua, 21.02.2020 19:22
    +3
    Не "взнали", а дізналися!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.02.2020 19:43
    +1
    Жереб кращий, ніж в Дубаї для Світоліної. Якщо хоч трохи покращиться форма, то Александрову чи Анісімова може і пройде. Для Даяни все буде залежати хто попаде з кваліфікації, а матч з Кенін був би дуже цікавим
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 21.02.2020 19:16
    +1
    Капец! Обе без вариантов!!
    Ссылка
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