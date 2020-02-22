Новички Зари Цвек и Перович дебютируют в матче с Мариуполем

Сразу несколько новичков луганской «Зари» дебютируют за клуб в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги против «Мариуполя».
С первых минут выйдут хорватский полузащитник Ловро Цвек и черногорский форвард Михайло Перович.
Стартовые составы:
«Мариуполь»: Гальчук, Полегенько, Чоботенко, Яворский, Быков, Федорчук, Чех, Топалов, Мишнев, Горбунов, Чурко.
«Заря»: Махарадзе, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Цвек, Леднев, Юрченко, Кочергин, Перович, Хомченовский.
Матч в Мариуполе стартует в 14:00. Текстовую трансляцию матча проводит Sport.ua.
Источник — Sport.ua
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