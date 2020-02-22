«Наполи» в рамках 25-го тура чемпионата Италии обыграл «Брешию». Матч закончился со счетом 2:1.
Лучшие моменты матча Брешия - Наполи
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (Наполи).
|49'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Инсинье (Наполи).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Джон Чансельор (Брешия).
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Источник — Sport.ua
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