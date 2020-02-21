Наполи на выезде одержал волевую победу над Брешией

Команда Дженнаро Гаттузо поднялась на шестое место в чемпионате Италии

  • 21.02.2020 23:48
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Наполи на выезде одержал волевую победу над Брешией
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В матче 25-го тура итальянской Серии А «Наполи» на выезде одержал волевую победу над «Брешией» со счетом 2:1. 

Хозяева открыли счет в первом тайме, однако во второй половине встречи команда Дженнаро Гаттузо переломила ход игры.

Чемпионат Италии, 25-й тур

«Брешия» – «Наполи» – 1:2
Голы: 1:0 – 26 Чансельор, 1:1 – 49, пенальти Инсинье, 1:2 – 54 Фабиан Руис.

«Брешия»: Йоронен, Сабелли, Чансельор, Мартелла, Матею, Дессена (Ндой, 85), Змргал, Бьярнасон (Скрабб, 65), Бизоли, Тонали, Балотелли.
«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Максимович, Манолас, Фабиан Руис, Элмаз (Зелиньски, 76), Инсинье, Демме (Аллан, 86), Политано, Мертенс (Милик, 67).

Отметим, что «Наполи», набрав 36 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» с 16 баллами осталась на предпоследней 19-й позиции.

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Источник — Sport.ua

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