Украинским хавбеком, ставшим чемпионом мира U-20, интересуется Спартак

Хавбек «Александрии» Кирилл Дришлюк может продолжить карьеру в Латвии. Игрок, ставший чемпионом мира 2019 в составе сборной Украины U-20, находится на просмотре в «Спартаке» из Юрмалы.

Латвийский клуб может арендовать перспективного украинца. Ранее 20-летний хавбек проходил просмотр в перволиговом «Черноморце», но по каким-то причинам не подошел «морякам».

Дришлюк не попадал в заявку первой команды «Александрии» и выступал только за дублирующий состав.