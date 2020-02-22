Украинским хавбеком, ставшим чемпионом мира U-20, интересуется Спартак

Хавбек «Александрии» Кирилл Дришлюк может продолжить карьеру в Латвии. Игрок, ставший чемпионом мира 2019 в составе сборной Украины U-20, находится на просмотре в «Спартаке» из Юрмалы.
Латвийский клуб может арендовать перспективного украинца. Ранее 20-летний хавбек проходил просмотр в перволиговом «Черноморце», но по каким-то причинам не подошел «морякам».
Дришлюк не попадал в заявку первой команды «Александрии» и выступал только за дублирующий состав.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Footboom
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.