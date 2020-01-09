Александрия отдаст в аренду чемпиона мира U-20 Дришлюка

Перспективный хавбек может продолжить карьеру в Первой лиге

  • 09.01.2020 22:35
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Александрия отдаст в аренду чемпиона мира U-20 Дришлюка
© ФК Александрия. Кирилл Дришлюк
«Александрия» рассматривает возможность аренды полузащитника Кирилла Дрышлюка в другой клуб.
 
Чемпион мира среди юниоров (U-20) не попадает в заявку первой команды (0 матчей), всю осень провел в дубле (12 игр, 0 голов). 
 
С целью получения необходимой игровой практики 20-летний хавбек может продолжить карьеру в Первой лиге, где ему подыскивается приемлемый вариант. 
 
«Это правда, вариант аренды Дрышлюка в другой клуб существует», - отметил спортивный директор «горожан» Вадим Яровой. 
 
Напомним, что до «Александрии» Кирилл Дрышлюк защищал цвета «Зирки».
 
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Источник — Footboom

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