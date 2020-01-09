Александрия отдаст в аренду чемпиона мира U-20 Дришлюка

«Александрия» рассматривает возможность аренды полузащитника Кирилла Дрышлюка в другой клуб.

Чемпион мира среди юниоров (U-20) не попадает в заявку первой команды (0 матчей), всю осень провел в дубле (12 игр, 0 голов).

С целью получения необходимой игровой практики 20-летний хавбек может продолжить карьеру в Первой лиге, где ему подыскивается приемлемый вариант.

«Это правда, вариант аренды Дрышлюка в другой клуб существует», - отметил спортивный директор «горожан» Вадим Яровой.

Напомним, что до «Александрии» Кирилл Дрышлюк защищал цвета «Зирки».