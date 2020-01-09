Александрия отдаст в аренду чемпиона мира U-20 Дришлюка

«Александрия» рассматривает возможность аренды полузащитника Кирилла Дрышлюка в другой клуб.
Чемпион мира среди юниоров (U-20) не попадает в заявку первой команды (0 матчей), всю осень провел в дубле (12 игр, 0 голов).
С целью получения необходимой игровой практики 20-летний хавбек может продолжить карьеру в Первой лиге, где ему подыскивается приемлемый вариант.
«Это правда, вариант аренды Дрышлюка в другой клуб существует», - отметил спортивный директор «горожан» Вадим Яровой.
Напомним, что до «Александрии» Кирилл Дрышлюк защищал цвета «Зирки».
Ранее сообщалось, что «Александрия» проведет 5 спаррингов на сборах в Турции.
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Источник — Footboom
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