В Польше решили расширить элитный дивизион до 18 команд

21 февраля 2020 года Польский футбольный союз на заседании правления принял решение о расширении количества команд в Экстра-лиге с 16 до 18.

Решение было принято единогласно и вступит в действие с сезона 2021/22. В элитном дивизионе будут выступать 18 команд, которые сыграют 34 тура.

Инициативу проявили руководители клубов и предложили изменение формата турнира на встрече с представителями Польского футбольного союза.

Напомним, в Украине планируется расширение УПЛ с 12 до 14 команд с сезона 2020/21.