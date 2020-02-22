В Польше решили расширить элитный дивизион до 18 команд

В Украине планируется расширение УПЛ с 12 до 14 команд с сезона 2020/21

  • 22.02.2020 00:23
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В Польше решили расширить элитный дивизион до 18 команд
© PZPN

21 февраля 2020 года Польский футбольный союз на заседании правления принял решение о расширении количества команд в Экстра-лиге с 16 до 18.

Решение было принято единогласно и вступит в действие с сезона 2021/22.  В элитном дивизионе будут выступать 18 команд, которые сыграют 34 тура.

Инициативу проявили руководители клубов и предложили изменение формата турнира на встрече с представителями Польского футбольного союза.

Напомним, в Украине планируется расширение УПЛ с 12 до 14 команд с сезона 2020/21.

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