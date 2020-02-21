В воскресенье, 23-го февраля, состоится матч девятнадцатого тура чемпионата Украины, в котором донецкий «Олимпик» будет принимать ПФК «Львов».
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского, арбитр Костянтин Труханов даст стартовый свисток в 19:30.
«Олимпик» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Олимпик» – «Львов».
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Источник — Sport.ua
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