Неймар готов вступить в переговоры с ПСЖ о продлении контракта

28-летний бразилец не против остаться в стане парижан

  • 21.02.2020 19:49
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Неймар готов вступить в переговоры с ПСЖ о продлении контракта
© ФК ПСЖ. Неймар

Форвард «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Бразилии Неймар не исключает, что продолжит выступать за французский клуб после окончания нынешнего контракта, который рассчитан до 30 июня 2022 года. 

Бразилец готов обсудить продление сотрудничества. Неймар играет за ПСЖ с 2017 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 160 млн евро.

Отметим, что в этом сезоне Неймар забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач в 14 матчах французской Лиги 1. Текущее соглашение бразильца с клубом истекает летом 2022 года.

Напомним, ранее Неймар был признан лучшим игроком января в Лиге 1.

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Источник — Le Parisien

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