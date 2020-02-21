Неймар – лучший игрок января в Лиге 1

Профсоюз футболистов Франции на официальном сайте объявил нападающего ПСЖ Неймара лучшим игроком января в Лиге 1.
Бразильский форвард набрал 62% голосов. Второе место в голосовании занял Юнис Абдельхамид из «Реймса». Замкнул первую тройку представитель «Лиона» Мусса Дембеле.
Неймар в январе забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что ПСЖ не предлагал новый контракт Неймару.
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Источник — Sport.ua
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