ПСЖ не предлагал новый контракт Неймару

Руководство ПСЖ пока не начинало переговоры о новом контракте с нападающим Неймаром.

Текущее соглашение бразильца с клубом истекает летом 2022 года.

Как сообщает Le Parisien, в клубе обеспокоены тем, что Неймар может вновь высказать желание сменить команду, как это было минувшим летом. Руководство клуба хочет посмотреть, какую роль футболист сыграет в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, что главным претендентом на Неймара является «Барселона».