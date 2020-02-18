ПСЖ не предлагал новый контракт Неймару

Руководство ПСЖ пока не начинало переговоры о новом контракте с нападающим Неймаром.
Текущее соглашение бразильца с клубом истекает летом 2022 года.
Как сообщает Le Parisien, в клубе обеспокоены тем, что Неймар может вновь высказать желание сменить команду, как это было минувшим летом. Руководство клуба хочет посмотреть, какую роль футболист сыграет в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
Напомним, что главным претендентом на Неймара является «Барселона».
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Источник — Le Parisien
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