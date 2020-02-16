Неймар вернется! Аккаунты Барселоны в соцсетях снова взломали

15 февраля хакерская группировка OurMine взломала несколько аккаунтов каталонской «Барселоны» в соцсетях и опубликовала парочку резонансных сообщений.

«Привет, мы OurMine. Что ж, мы прочитали несколько личных сообщений. Похоже, что Неймар вернется сюда», – гласит один из твиттов.

В арабской версии был запущен хэштег #Bartomeuout («Бартомеу – вон»), который призывает главного тренера «Барсы» уйти в отставку.

Также хакеры предложили «сине-гранатовым» услуги по улучшению безопасности.

Отметим, что OurMine уже не первый раз совершает подобные действия с аккаунтами «Барселоны» в соцсетях. В 2017 году также был взломан клубный твиттер.

Испанский клуб пообещал провести аудит кибербезопасности и принес извинения за неудобства. Все сообщения уже удалены.