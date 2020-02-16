Неймар вернется! Аккаунты Барселоны в соцсетях снова взломали

Хакеры поиздевались над каталонским клубом

  • 16.02.2020 09:45
  • 683 просмотра
  • 1 комментарий
Неймар вернется! Аккаунты Барселоны в соцсетях снова взломали
© ФК Барселона

15 февраля хакерская группировка OurMine взломала несколько аккаунтов каталонской «Барселоны» в соцсетях и опубликовала парочку резонансных сообщений.

«Привет, мы OurMine. Что ж, мы прочитали несколько личных сообщений. Похоже, что Неймар вернется сюда», – гласит один из твиттов.

В арабской версии был запущен хэштег #Bartomeuout («Бартомеу – вон»), который призывает главного тренера «Барсы» уйти в отставку.

Также хакеры предложили «сине-гранатовым» услуги по улучшению безопасности.

Отметим, что OurMine уже не первый раз совершает подобные действия с аккаунтами «Барселоны» в соцсетях. В 2017 году также был взломан клубный твиттер.

Испанский клуб пообещал провести аудит кибербезопасности и принес извинения за неудобства. Все сообщения уже удалены.

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Источник — Daily Mail

(3 голоса)

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Комментарии
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 16.02.2020 10:21
    0
    Явно журналистам делать нечего. Что там за издевательство? Что там секретного? Что Барселона хочет вернуть Неймара? Так Неймар открыто заявлял, что хочет вернуться в Барселону. Это знают даже школьники. Что недовольны политикой руководства клубом? Где здесь тайны? Лучше бы журналисты занимались разбором футбольных матчей, а не разной ерундой.
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 16.02.2020 10:21
    0
    Явно журналистам делать нечего. Что там за издевательство? Что там секретного? Что Барселона хочет вернуть Неймара? Так Неймар открыто заявлял, что хочет вернуться в Барселону. Это знают даже школьники. Что недовольны политикой руководства клубом? Где здесь тайны? Лучше бы журналисты занимались разбором футбольных матчей, а не разной ерундой.
    Ссылка
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