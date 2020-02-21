Бергамо. Марченко вышел в полуфинал

Украинский теннисист сделал еще один шаг к титулу

  • 21.02.2020 18:44
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Бергамо. Марченко вышел в полуфинал
© ATP. Илья Марченко

Илья Марченко в четвертьфинале челленджера в Бергамо в трех сетах обыграл француза Баптиста Крепатта. Матч продолжался 2 часа и 33 минуты.

1/4 финала

Илья Марченко (Украина) – Баптист Крепатт (Франция) – 6:7 (5), 7:6 (3), 6:0

В полуфинале Марченко сыграет с еще одним французом, Хьюго Гастоном.

Вчера в третьем раунде Марченко обыграл россиянина Романа Сафиуллина.

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Источник — Sport.ua

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