Бергамо. Марченко вышел в полуфинал

Илья Марченко в четвертьфинале челленджера в Бергамо в трех сетах обыграл француза Баптиста Крепатта. Матч продолжался 2 часа и 33 минуты.
1/4 финала
Илья Марченко (Украина) – Баптист Крепатт (Франция) – 6:7 (5), 7:6 (3), 6:0
В полуфинале Марченко сыграет с еще одним французом, Хьюго Гастоном.
Вчера в третьем раунде Марченко обыграл россиянина Романа Сафиуллина.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.