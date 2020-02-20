Марченко впервые в сезоне выиграл три матча подряд

Второй номер сборной Украины набирает форму перед матчами Кубка Дэвиса

  • 20.02.2020 12:47
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Марченко впервые в сезоне выиграл три матча подряд
© ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№253 ATP) одержал третью победу в одиночном разряде на турнире в итальянском Бергамо.
 
В третьем круге Марченко прошел на отказе 12-го сеяного Романа Сафиуллина из России (№174 ATP), который снялся после проигрыша первого сета.
 
Бергамо. Третий круг
Илья Марченко (Украина) – Роман Сафиуллин (Россия) – 7:5 (отказ)
 
В четвертьфинале Илья сразится против Баптиста Крепатта из Франции (№365 ATP) или Даниеля Михальски из Польши (№435 ATP).
 
Также напомним, что Марченко сыграет и в 1/4 финала парного разряда.

Напомним, сборная Украины по теннису 6-7 марта в Запорожье примет команду Китайского Тайбэя (он же Тайвань) в рамках плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.

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Источник — Sport.ua

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