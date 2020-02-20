Марченко впервые в сезоне выиграл три матча подряд

Украинский теннисист Илья Марченко (№253 ATP) одержал третью победу в одиночном разряде на турнире в итальянском Бергамо.



В третьем круге Марченко прошел на отказе 12-го сеяного Романа Сафиуллина из России (№174 ATP), который снялся после проигрыша первого сета.



Бергамо. Третий круг

Илья Марченко (Украина) – Роман Сафиуллин (Россия) – 7:5 (отказ)



В четвертьфинале Илья сразится против Баптиста Крепатта из Франции (№365 ATP) или Даниеля Михальски из Польши (№435 ATP).



Также напомним, что Марченко сыграет и в 1/4 финала парного разряда.

Напомним, сборная Украины по теннису 6-7 марта в Запорожье примет команду Китайского Тайбэя (он же Тайвань) в рамках плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.