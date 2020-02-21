Эрлинг ХОЛАНД: «Оцениваю себя реалистично. Смотрю на игру Мбаппе»

Форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд только зимой перебрался в новую команду из Зальцбурга, но уже стал сенсацией в Германии, забив 11 голов в 8-ми матчах, в том числе в Лиге чемпионов.

Сам 19-летний игрок считает, что пока не вышел на высокий уровень и стремится к тому, что показывает Килиан Мбаппе.

«Я здесь всего месяц, но если твоя команда хороша, если она играет в атакующий футбол и создает моменты, то и забивать бывает легко. Санчо, Азар, Ройс - тебе помогают топ-игроки».

«Я себя пытаюсь оценивать реалистично. Смотрю на игру Мбаппе, и он постоянно забивает голы. На его примере понимаешь, что всегда можно играть лучше».

«Мне еще многому нужно научиться», - считает Холанд.