Хендерсон пропустит три недели из-за травмы

Во вторник, 18 февраля «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде проиграл «Атлетико» Мадрид 0:1.
Во время матча повреждение получил капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон. У него диагностировано растяжение подколенного сухожилия.
По прогнозам врачей, Хендерсон пропустит три недели. Это значит, что полузащитник, скорее всего, успеет восстановиться к ответному матчу против «Атлетико», который состоится 11 марта.
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Источник — Goal.com
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