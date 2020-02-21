Хендерсон пропустит три недели из-за травмы

Во вторник, 18 февраля «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде проиграл «Атлетико» Мадрид 0:1.

Во время матча повреждение получил капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон. У него диагностировано растяжение подколенного сухожилия.

По прогнозам врачей, Хендерсон пропустит три недели. Это значит, что полузащитник, скорее всего, успеет восстановиться к ответному матчу против «Атлетико», который состоится 11 марта.