Хосеп ГВАРДИОЛА: «Нам никто ничего не дарил. Ман Сити все выиграл сам»

Тема двухлетней дисквалификации «Манчестер Сити» в еврокубках остается одной из самых обсуждаемых, и наставник команды Хосеп Гвардиола вновь был вынужден отвечать на вопросы о наказании.
«Я не могу изменить мнение людей, но все в клубе и команде тяжело работали ради наших успехов. Нам никто ничего не дарил, мы все выиграли сами».
«Мы усердно работали каждый день эти сезоны, шли от матча к матчу и это никто не перечеркнет. И ничего еще не закончено, клуб будет бороться, будет апелляция».
«Манчестер Сити» сохраняет спокойствие. Посмотрим, что будет после сезона», - сказал Гвардиола.
Ранее наставник пообещал, что останется в команде, несмотря на дисквалификацию.
Источник — Sky Sports
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