Андрей ШЕВЧЕНКО: «Коваленко сыграл великолепно. Видно, что уверен в себе»

Тренер сборной Украины доволен игрой хавбека Виктора Коваленко, а также центральных защитников

  • 21.02.2020 16:12
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Коваленко сыграл великолепно. Видно, что уверен в себе»
© twitter.com/fcshakhtar

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал игру Виктора Коваленко, Николая Матвиенко и Сергея Кривцова в матче «Шахтера» против «Бенфики».

«Коваленко провел великолепный матч, видно, что он обрел уверенность в себе. Забил гол. В целом, пока все нормально».

«Два центральных защитника, Матвиенко и Кривцов, сыграли уверенно. Да, была какая-то ошибка в пропущенном голе, но я считаю, что все сыграли хорошо».

«Не забывайте, что «Шахтер» 3 месяца не играл официальные матчи. Это тяжело, но главное, что выиграли» - сказал Шевченко.

Ранее тренер подтвердил, что пока не думает о «Милане» и остается в сборной.

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Источник — Футбол 1/2/3

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