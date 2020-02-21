Андрей ШЕВЧЕНКО: «Милан? Я остаюсь в сборной»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко опроверг информацию о возможном переходе на должность главного тренера в «Милан».
«Милан»? Какая может здесь быть информация? Я остаюсь в сборной и здесь даже ничего не рассматривается», – сказал Шевченко.
Ранее сообщалось, что технический директор «Милана» Паоло Мальдини поддержал кандидатуру Шевченко на пост наставника команды в следующем сезоне.
Также сообщалось, что итальянский клуб еще раньше хотел пригласить наставника украинской сборной, однако в итоге подписал контракт со Стефано Пиоли.
Источник — Footboom
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Шева собрал хорошую тренерскую команду, где почти все итальянцы. Вот с ними и уйдет он в Милан.
И наверно после ЧЕ не зависимо от удачного или, не дай бог, провального выступления, Шева уйдет.
Шева собрал хорошую тренерскую команду, где почти все итальянцы. Вот с ними и уйдет он в Милан.
И наверно после ЧЕ не зависимо от удачного или, не дай бог, провального выступления, Шева уйдет.
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