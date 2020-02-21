Андрей ШЕВЧЕНКО: «Милан? Я остаюсь в сборной»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко опроверг информацию о возможном переходе на должность главного тренера в «Милан».

«Милан»? Какая может здесь быть информация? Я остаюсь в сборной и здесь даже ничего не рассматривается», – сказал Шевченко.

Ранее сообщалось, что технический директор «Милана» Паоло Мальдини поддержал кандидатуру Шевченко на пост наставника команды в следующем сезоне.

Также сообщалось, что итальянский клуб еще раньше хотел пригласить наставника украинской сборной, однако в итоге подписал контракт со Стефано Пиоли.