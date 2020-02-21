Андрей ШЕВЧЕНКО: «Милан? Я остаюсь в сборной»

Главный тренер национальной команды не планирует уходить на клубную работу

  • 21.02.2020 12:56
  • 2170 просмотров
  • 3 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Милан? Я остаюсь в сборной»
© УАФ. Андрей Шевченко

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко опроверг информацию о возможном переходе на должность главного тренера в «Милан».

«Милан»? Какая может здесь быть информация? Я остаюсь в сборной и здесь даже ничего не рассматривается», – сказал Шевченко.

Ранее сообщалось, что технический директор «Милана» Паоло Мальдини поддержал кандидатуру Шевченко на пост наставника команды в следующем сезоне. 

Также сообщалось, что итальянский клуб еще раньше хотел пригласить наставника украинской сборной, однако в итоге подписал контракт со Стефано Пиоли.

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Источник — Footboom

(9 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 21.02.2020 13:08
    +1
    ihor7003, 21.02.2020 12:59
    Сейчас остается или после Евро 2020 тоже?
    Думаю, что сейчас.
    Шева собрал хорошую тренерскую команду, где почти все итальянцы. Вот с ними и уйдет он в Милан.
    И наверно после ЧЕ не зависимо от удачного или, не дай бог, провального выступления, Шева уйдет.
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    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 21.02.2020 13:08
    -1
    Вот это реальное Понад усе! Браво!
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    ihor7003
      ihor7003, 21.02.2020 12:59
    0
    Сейчас остается или после Евро 2020 тоже?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 21.02.2020 13:08
    +1
    ihor7003, 21.02.2020 12:59
    Сейчас остается или после Евро 2020 тоже?
    Думаю, что сейчас.
    Шева собрал хорошую тренерскую команду, где почти все итальянцы. Вот с ними и уйдет он в Милан.
    И наверно после ЧЕ не зависимо от удачного или, не дай бог, провального выступления, Шева уйдет.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 21.02.2020 12:59
    0
    Сейчас остается или после Евро 2020 тоже?
    Ссылка
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