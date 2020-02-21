Карлос ДЕ ПЕНА: «Игроки разочарованы результатами в еврокубках»

Полузащитник «Динамо» Карлос Де Пена прокомментировал неудачные результаты команды в еврокубках в нынешнем сезоне:

«Для команды уровня «Динамо» не годится быть вне группового этапа Лиги чемпионов и не играть в весенней части Лиги Европы. Мы пытались квалифицироваться в самый престижный клубный турнир, а затем выйти из группы Лиги Европы, но не получилось - и игроки очень разочарованы. Но это уже в прошлом, и ничего невозможно изменить, поэтому нужно двигаться дальше и сконцентрироваться на матчах, которые нас ждут впереди.

Конечно, ситуация не самая лучшая. Нам бы хотелось получить чемпионство и продолжать выступления в еврокубках. Но необходимо учиться на собственных ошибках, сделать правильные выводы и учесть их на будущее. Все, что мы можем сделать сейчас, - это одержать как можно больше побед, чтобы сократить отставание от «Шахтера» и попытаться выиграть Кубок Украины. Считаю, у нас есть прекрасная возможность для этого и все будет зависеть от нас самих и нашей игры. А если при этом мы еще сможем квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов, будет вообще замечательно».

Ранее Де Пена заявил, что у «Динамо» должны быть трофеи.