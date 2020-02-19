Карлос ДЕ ПЕНА: «У Динамо должны быть трофеи»

Футболист киевской команды поделился ожиданиями от выступлений в клубе

  • 19.02.2020 12:54
  • 737 просмотров
  • 3 комментария
Карлос ДЕ ПЕНА: «У Динамо должны быть трофеи»
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

27-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена поделился ожиданиями от своих выступлений в киевской команде.

«Во-первых, играть как можно лучше, во-вторых, получать титулы и трофеи, ведь считаю «Динамо» командой, в которой они должны быть. Также мне бы очень хотелось попасть в групповой этап Лиги чемпионов и стать чемпионом Украины. Для этого буду делать все от меня зависящее, как я уже говорил ранее, профессионально относясь к делу. Именно такой вижу жизнь в футболе», — отметил де Пена.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(3 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 19.02.2020 14:12
    -1
    Semiramida, 19.02.2020 14:02
    У тебя Ник Zolo (Зола) и в голова твоя набита золой!
    ник Семы Рахита говорит что не ток голова но и душа-набиты -дерьмецом
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    Semiramida
    online
      Semiramida, 19.02.2020 14:02
    +1
    У тебя Ник Zolo (Зола) и в голова твоя набита золой!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 19.02.2020 13:59
    -1
    будут- сейчас три клуба обанкротят-Десну Зорю и Олександрию и все норм........ Вообще проводите чемпионат из 12 клубов Динамо Киев и усритесь от радости
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 19.02.2020 14:02
    +1
    У тебя Ник Zolo (Зола) и в голова твоя набита золой!
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