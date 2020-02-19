Карлос ДЕ ПЕНА: «У Динамо должны быть трофеи»

27-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена поделился ожиданиями от своих выступлений в киевской команде.

«Во-первых, играть как можно лучше, во-вторых, получать титулы и трофеи, ведь считаю «Динамо» командой, в которой они должны быть. Также мне бы очень хотелось попасть в групповой этап Лиги чемпионов и стать чемпионом Украины. Для этого буду делать все от меня зависящее, как я уже говорил ранее, профессионально относясь к делу. Именно такой вижу жизнь в футболе», — отметил де Пена.