Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Я доволен кадровой ситуацией Днепра-1»

Наставник готовится к первому матчу УПЛ в этом году

  • 21.02.2020 14:54
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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Я доволен кадровой ситуацией Днепра-1»
© scdnipro1.com.ua

«Днепр-1» после активной трансферной работы и сборов в Турции готовится к возобновлению сезона УПЛ и матчу с «Карпатами». О подготовке рассказал наставник Дмитрий Михайленко.

- Насколько хорошо прошли сборы?

- Сборы прошли продуктивно, мы провели много контрольных матчей, попытались нвйти что-то новое, поэтому сейчас самое важно, что в команде никто не болеет, ведь там подхватили какой-то вирус, но сейчас все здоровы и рвутся в бой.

- Все ли набрали оптимальные кондиции, и как себя показывают новички?

- Да, если говорить о нашей физической форме, то точно все ее набрали. Если же говорить о взаимодействии на поле, то нам еще надо улучшать качество. К нам пришла большая группа новичков, и кто был здоров на все сто процентов, кто-то - нет, поэтому для налаживание связей требуется определенное время.

- Сейчас в тренерском штабе клуба появился новый специалист - Луиджи Ночентини. Как он оказался в команде?

- Нам нужен был аналитик, ведь надо было по-другому посмотреть на свою работу. Да и просто полезно для расширения кругозора, ведь человек, который работал с Сарре, точно что-то знает (улыбается). Так что нам интересно, и мы очень рады, что он согласился к нам приехать.

- Сколько он уже работает с командой?

- Он уже с нами дней десять, и с первого же дня принялся за работу.

- «Карпаты» параллельно с вами проводили сборы. Следили за ними?

- Конечно, там мы все жили на территории, поэтому буквально через день там все встречались друг с другом. И они на нас смотрели, и мы за ними следили. Плюс они не сильно изменились, и нельзя сказать, что у них кардинально новая команда. Защита все та же, за исключением одного игрока, и можно сказать, что атака изменилась больше.

- В игре с «Карпатами» из-за дисквалификации не примут участие сразу четыре исполнителя.

- Головной боли по этому поводу нет. Наоборот, у нас просто нет выбора, особенно это касается некоторых позиций. Это все нормальная ситуация, когда случаются дисквалификации. Здесь главное другое - когда мы работаем по одной концепции, и все знают, что им делать. У нас сейчас хороший состав - он ровный, позиции укреплены ровно. Для нас очень важно, что есть конкуренция, поэтому мы рассчитываем на рост и прогресс абсолютно всех футболистов. Так что мы довольны кадровой ситуацией в команде, и ничто не должно повлиять на то, что матч с «Карпатами» некоторые игроки будут пропускать.

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Источник — СК Днепр-1

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