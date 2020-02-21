Доха. Цуренко не смогла выйти в финал квалификации

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№126 WTA) завершила борьбу в квалификации турнира серии Премьер 5 в Катаре.
В матче первого раунда отбора украинка в трех сетах проиграла 16-й сеяной Грет Миннен из Бельгии (№106 WTA).
Доха. Полуфинал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) – 6:3, 4:6, 1:6
В следующем раунде Миннен сразится против еще одной бельгийки Кирстен Флипкенс.
Также в квалификации выступает Дарья Лопатецкая, которой организаторы выделили уайлд-кард.
Источник — Sport.ua
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