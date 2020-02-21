Доха. Цуренко не смогла выйти в финал квалификации

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№126 WTA) завершила борьбу в квалификации турнира серии Премьер 5 в Катаре.



В матче первого раунда отбора украинка в трех сетах проиграла 16-й сеяной Грет Миннен из Бельгии (№106 WTA).



Доха. Полуфинал квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) – 6:3, 4:6, 1:6



В следующем раунде Миннен сразится против еще одной бельгийки Кирстен Флипкенс.



Также в квалификации выступает Дарья Лопатецкая, которой организаторы выделили уайлд-кард.