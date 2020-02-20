Доха. Цуренко и Лопатецкая узнали соперниц в квалификации

Дарья получила от организаторов wild card

  • 20.02.2020 22:20
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Доха. Цуренко и Лопатецкая узнали соперниц в квалификации
© ITF. Дарья Лопатецкая

Украинские теннисистки Леся Цуренко (№126 WTA) и Дарья Лопатецкая (№366 WTA) будут бороться за места в основной сетке турнира в Катаре.

На старте квалификации Цуренко сыграет с бельгийкой Грет Миннен (№106 WTA), посеянной под 16-м номером. 

Лопатецкая, получившая от организаторов wild card, дебютирует в WTA-туре матчем против 64-й ракетки мира Бернарды Перы из США (третий номер посева).

На прошлой неделе Леся дошла до финала 100-тысячника ITF в Каире.

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Источник — Большой теннис Украины

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