Доха. Цуренко и Лопатецкая узнали соперниц в квалификации

Украинские теннисистки Леся Цуренко (№126 WTA) и Дарья Лопатецкая (№366 WTA) будут бороться за места в основной сетке турнира в Катаре.
На старте квалификации Цуренко сыграет с бельгийкой Грет Миннен (№106 WTA), посеянной под 16-м номером.
Лопатецкая, получившая от организаторов wild card, дебютирует в WTA-туре матчем против 64-й ракетки мира Бернарды Перы из США (третий номер посева).
На прошлой неделе Леся дошла до финала 100-тысячника ITF в Каире.
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Источник — Большой теннис Украины
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