Холанд мог стать игроком Манчестер Юнайтед

19-летний норвежский нападающий Эрлинг Холанд мог перейти из «Зальцбурга» не в дортмундскую «Боруссию», а в английский «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» хотели подписать футболиста, и он согласился на трансфер. Но потом все же предпочел «Боруссию», потому что «Манчестер Юнайтед» не играет в Лиге чемпионов.

Всего Холанд провел за «Боруссию» 7 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей.