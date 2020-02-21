Холанд мог стать игроком Манчестер Юнайтед

Норвежский форвард выбрал «Боруссию» Дортмунд, потому что «красные дьяволы» не играют в ЛЧ

  • 21.02.2020 14:03
  • 871 просмотр
  • 3 комментария
Холанд мог стать игроком Манчестер Юнайтед
© ФК Боруссия Дортмунд. Эрлинг Холанд

19-летний норвежский нападающий Эрлинг Холанд мог перейти из «Зальцбурга» не в дортмундскую «Боруссию», а в английский «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» хотели подписать футболиста, и он согласился на трансфер. Но потом все же предпочел «Боруссию», потому что «Манчестер Юнайтед» не играет в Лиге чемпионов.

Всего Холанд провел за «Боруссию» 7 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей.

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Источник — The Athletic

(6 голосов)

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 21.02.2020 14:50
    0
    Он принял верное решение в пользу Дортмунда. МЮ физручилы норвежской сейчас никакой
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 21.02.2020 14:23
    0
    Мда, а пару лет назад МЮ был стабильной командой ЛЧ! Теперь приходится довольствоваться ЛЕ и в следующем сезоне тоже мб...
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 21.02.2020 14:14
    +2
    Раньше такое решение это был бы нонсенс, а сейчас наверно правильное решение!!!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 21.02.2020 14:14
    +2
    Раньше такое решение это был бы нонсенс, а сейчас наверно правильное решение!!!!!!!!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 21.02.2020 14:50
    0
    Он принял верное решение в пользу Дортмунда. МЮ физручилы норвежской сейчас никакой
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 21.02.2020 14:23
    0
    Мда, а пару лет назад МЮ был стабильной командой ЛЧ! Теперь приходится довольствоваться ЛЕ и в следующем сезоне тоже мб...
    Ссылка
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