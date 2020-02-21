Холанд мог стать игроком Манчестер Юнайтед

19-летний норвежский нападающий Эрлинг Холанд мог перейти из «Зальцбурга» не в дортмундскую «Боруссию», а в английский «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» хотели подписать футболиста, и он согласился на трансфер. Но потом все же предпочел «Боруссию», потому что «Манчестер Юнайтед» не играет в Лиге чемпионов.
Всего Холанд провел за «Боруссию» 7 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей.
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Источник — The Athletic
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