ВИДЕО. Новичок Барселоны опозорился на презентации

В четверг «Барселона» объявила о подписании форварда «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта. Игрок перешел в новую команду вне трансферного окна из-за травм Усмана Дембеле и Луиса Суареса.
«Я достаточно техничный, быстрый и мощный игрок. Я хорошо изучаю игру, качественно передвигаюсь по полю. Конечно, я первую очередь я - форвард, и пришел сюда забивать голы».
Но на презентации Мартин показал, что в работе с мячом есть куда расти.
28-летний датчанин обошелся клубу в 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету Брэйтуэйта 8 голов и 1 ассист в 27 матчах за «Леганес».
Источник — Sport.ua
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