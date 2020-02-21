Вне времени. Десять самых дорогих футболистов с учетом инфляции

В эпоху Возрождения полотно Рафаэля стоило в 23 раза дешевле, чем зеркало того же размера. До 1778 года в Испании указом короля было обязательно топить всю обнаруженную платину – как брак при добыче серебра. Аляска была продана за 7.2 млн долларов, а остров Манхэттен – вообще за несколько одеял и безделушек. Инфляция диктует свои порядки, вещи, продукты и умения людей в разные времена ценятся принципиально по-разному.

Конечно же, футболисты не являются исключением. Футбол открывает новые рынки, завоевывает новую аудиторию. Только при Венгере и Фергюсоне английские клубы начали работать с фанатами на Востоке, а сейчас невозможно представить топ-клуб без прочных контактов в Китае и Индии. Зарплаты и суммы трансферов растут как на дрожжах, рекорды бьются каждые несколько лет… Но сколько бы стоили гении прошлых десятилетий при нынешнем финансовом климате?

На наше счастье, нашлись мастера, которые сумели это подсчитать достаточно объективно. Нейросети, массив в виде сумм десятков тысяч сделок позволяют с достаточной степенью точности определить, во сколько раз условный миллион за звезду 10 и 20 лет назад был значимее миллиона нынешнего. Как следствие, перед вами десятка самых дорогих футболистов в истории со скидкой на эпохи.

Жан-Пьер Папен

Откуда: «Марсель»

Куда: «Милан»

Когда: 1992 год

Почем: эквивалент 10 800 000 фунтов

С учетом инфляции: 152 008 497 фунтов

Папен был подлинной звездой футбола начала девяностых – невероятно одаренной и при этом стабильной. Пять последних сезонов перед переходом Жан-Пьер неизменно становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции, четыре последних года выигрывал лигу с «Марселем», а в 1991-м присовокупил к наградам еще и Золотой Мяч. Все у него было, за единственным исключением – Кубок Чемпионов никак не покорялся Папену. Даже в КЕЧ француз три сезона подряд становился лучшим бомбардиром турнира, но проигрывал то финал «Црвене Звезде», то полуфинал «Бенфике».

А про «Милан» той поры говорили, что кто сегодня забьет клубу Берлускони, завтра наденет его футболку. Даже нынешние «Ман Сити» и «ПСЖ» отдыхают на фоне того, как «россонери» приобретали одну звезду за другой: на момент переговоров с Папеном на «Сан-Сиро» уже играли ван Бастен, Райкаард, Гуллит, Бобан и Джанлуиджи Лентини, которому только автокатастрофа помешала стать столь же великим игроком. Все это при великом Фабио Капелло, составившим из Тассотти, Костакурты, Барези и Мальдини, возможно, сильнейшую оборону в истории футбола.

Папен в первом же сезоне разделил с ван Бастеном статус лучшего бомбардира команды, но таким же значимым игроком в новом клубе не стал. Во многом ему помешали травмы и лимит на легионеров: тогда в европейских чемпионатах нельзя было выпускать на поле больше трех иностранцев. Тем не менее, своей цели он добился: в сезоне-93/94 «Милан» выиграл Кубок Чемпионов, а француз забил четыре гола в шести матчах. После этого Жан-Пьер уехал в «Баварию» по цене, примерно в пять раз уступающей той, которую за него выкладывал «Милан».

Ален Бокшич

Откуда: «Марсель»

Куда: «Лацио»

Когда: 1993 год

Почем: эквивалент 9 900 000 фунтов

С учетом инфляции: 153 164 269 фунтов

И еще один трансфер из «Марселя» в Италию. Parmalat только-только осваивался в Риме: тем же летом на «Олимпико» переехали Пьерлуиджи Казираги, Роберто ди Маттео и Лука Маркеджани, но главным уловом Серджо Краньотти выглядел именно Бокшич. Лучший бомбардир победителя Лиги чемпионов – нужно ли что-либо к этому добавлять?

Добавлю, впрочем, что Ален забил 23 гола за сезон Лиги 1, а в ЛЧ отметился шестью голами в восьми матчах. На момент перехода ему было всего 23 года, он уже зарекомендовал себя на топ-уровне – в общем, неудивительно, что за него выложили деньги в районе мирового рекорда. Тот факт, что у Бокшича была большая история травм (например, сезон-91/92 он почти полностью пропустил) господ из «Лацио» не смущал.

Что сказать: они ошиблись. Сезон в «Марселе» так и остался единственным, по ходу которого Бокшич сыграл хотя бы в тридцати турах чемпионата – ни в «Лацио», ни в «Ювентусе», ни в «Миддлсбро» Ален не смог на сто процентов реализовать свой талант из-за травм. Безусловно, Ален был очень полезным игроком на поле и помог обоим итальянским грандам выиграть скудетто, но… Просто посмотрите на сумму с учетом инфляции. «Лацио» выплачивал колоссальные деньги, чтобы заполучить лидера на долгие годы, а Бокшич забил за клуб лишь 43 гола за шесть лет.

Роналдо

Откуда: «Интер»

Куда: «Реал»

Когда: 2002

Почем: эквивалент 40 500 000 фунтов

С учетом инфляции: 155 210 616 фунтов

Если Бокшичу травмы помешали заиграть в «Лацио», то Зубастику – вероятно, стать величайшим игроком в истории футбола. Именно в «Интере» он получил свои самые жестокие травмы, после которых ребром встал вопрос: способен ли бразилец в принципе выдерживать нагрузки профессионального спорта. Но когда Роналдо великолепно отыграл чемпионат мира-2002, присовокупил к золотой медали турнира статус лучшего бомбардира турнира и мог считать дни до вручения ему Золотого Мяча, стало ясно – он в состоянии усилить любую команду.

По факту, Роналдо стал предпоследним перед Бекхэмом трансфером для «Галактикос» и последним однозначно успешным. Два чемпионских титула, 118 голов в 194 матчах, победа в бомбардирской гонке Примеры в сезоне-2003/04 – его связка с Раулем была великолепной. Уходил Зубастик из-за конфликта с Капелло, который здорово его ограничивал, но и это вышло к лучшему: возиться со стареющим и больным бразильцем пришлось уже «Милану».

Зинедин Зидан

Откуда: «Ювентус»

Куда: «Реал»

Когда: 2001

Почем: эквивалент 69 750 000 фунтов

С учетом инфляции: 157 531 382 фунта

«Реал» покупал не игрока – он покупал место в пантеоне. За предыдущие два сезона «бланкос» выиграли Лигу чемпионов и чемпионат – и вы можете себе представить, чтобы, например, «Ливерпуль» ближайшим летом согласился бы бить все трансферные рекорды ради, например, Месси? Флорентино Перес создавал на «Бернабеу» настоящее созвездие – он и Фигу сразу после победы в ЛЧ подписал главным образом с этой целью.

Команда мечты с Зиданом, Фигу, Раулем, Роберто Карлосом, а спустя год и Роналдо была создана. Она выиграла только одну Лигу чемпионов, а в худшие времена переживала и борьбу за зону ЛЧ с Кейрушем, и две смены тренера за сезон, но успех тех «Галактикос» значимее любых кубков и медалей. Благодаря созвездию великих мастеров на «Бернабеу» «Реал» завоевал огромное количество фанатов по всему миру, позволяющее всегда, независимо от результатов, быть одним из самых прибыльных клубов мира. И, конечно, в этом огромна заслуга человека, который переехал в Мадрид в статусе чемпиона мира и Европы, а потом подарил «Реалу» девятый Кубок Чемпионов, забив гениальный гол «Байеру».

Рио Фердинанд

Откуда: «Лидс Юнайтед»

Куда: «Манчестер Юнайтед»

Когда: 2002 год

Почем: 41 400 000 фунтов

С учетом инфляции: 158 659 741 фунт

Как же долго этот трансфер был самым дорогим в истории футбола для защитников! «Лидс», за год до этого игравший в полуфинале Лиги чемпионов, шел на дно под гнетом огромных финансовых долгов: в течение года команду покинули еще и Робби Кин, Джонатан Вудгейт, Ли Бойер и Робби Фаулер. За Фердинанда «павлины», тем не менее, торговались до последнего: всем было абсолютно очевидно, что у них в команде есть защитник с потенциалом идеальной игры на доброе десятилетие. Вышло даже больше: за дюжину лет на «Олд Траффорд» Рио помог выиграть шесть чемпионских титулов и вызывал серьёзные нарекания разве что в последний сезон, при Мойесе.

Гарет Бэйл

Откуда: «Тоттенхэм»

Куда: «Реал»

Когда: 2013

Почем: 90 000 000 фунтов

С учётом инфляции: 166 605 071 фунтов

Мнение, что «Реалу» не стоило покупать Бэйла, стало в последнее время слишком уж распространенным. Конечно, контракт с Гаретом не стоило продлевать – тогда бы «бланкос» сейчас не вели унизительные переговоры с игроком, который готов хоть ни одной игры в ближайшие два года не провести, лишь бы выкачать из клуба максимум денег. Впрочем, никто об этом не вспоминал, когда идеальный атлет, вытаскивавший в ЛЧ даже бездарный «Тоттенхэм» Виллаш-Боаша, выиграл четыре ЛЧ за пять лет и здорово помог в завоевании как минимум двух «лопоухих».

Ромарио

Откуда: ПСВ

Куда: «Барселона»

Когда: 1993 год

Почем: эквивалент 10 800 000 фунтов

С учетом инфляции: 167 088 293

Это тот случай, когда сумму, выплаченную за игрока, стоит привести и в оригинальной валюте. В историю вошли слова Христо Стоичкова: «Твою мать! На него потратили 600 миллионов песет! Лучше бы взяли 200 миллионов и купили Любослава Пенева». В 1993-м году «Барселона» решилась усилить атаку звездой сборной Бразилии, которая пять предыдущих сезонов провела в ПСВ.

Результат можно описать просто: Ромарио подарил сказку. Слов недостаточно, чтобы описать всю ту магию, которую творил бразилец в сине-гранатовой футболке – порой казалось, что справиться с ним невозможно. И это не мои слова – сам Алекс Фергюсон высказался о связке бразильца с Христо Стоичковым: «Не представляю, как их остановить». Как следствие, «Барселона» выиграла чемпионат, одержав в тридцати последних турах 28 побед, а Ромарио стал лучшим бомбардиром с тридцатью мячами. Не повезло бразильцу, что 1994-й год стал последним, когда Золотой Мяч вручали только европейцам – титул ушел Стоичкову, но нет никаких сомнений, что если бы расширение до мирового масштаба состоялось чуть раньше, драгоценный титул достался бы бразильцу.



Но, как всегда в таких случаях, было одно «но». Ромарио не просто не интересовал режим – как высказался Стоичков, «Его интересовали только футбол и секс. У него были большие проблемы из-за его образа жизни». Он не заезжал на базу перед матчами, требовал от Кройфа отпустить его на карнавал и в упор не замечал партнеров, кроме Христо. Окончательно перестал интересоваться европейским футболом Ромарио после победы на чемпионате мира – тогда он сначала вернулся в «Барсу» с опозданием, а потом просто потребовал себя продать. Больше на такой уровень он так никогда и не выйдет: будет играть ярчайшими, но отрезками, вследствие чего даже не попадет на ЧМ-2002.

Криштиану Роналду

Откуда: «МЮ»

Куда: «Реал»

Когда: 2009 год

Почем: 84 600 000 фунтов

С учётом инфляции: 195 166 553 фунтов

Вот он, человек, применительно к которому распухшая благодаря инфляции сумма не оставляет сомнений: уж кто-кто, а он эти деньги отработал. Эгоманьяк, который никогда не признавал и не признает, что в мире есть кто-то лучше него, уже приезжал на «Бернабеу» выдающимся игроком, но ухитрился стать там еще лучше. Игра головой, атлетизм, грамотность передвижений среди оборонительных порядков соперника – все это у Роналду в белой футболке стало еще лучше. Как итог – 450 голов за «Реал», четыре победы в Лиге чемпионов и столько же Золотых Мячей.

Неймар

Откуда: «Барселона»

Куда: «Пари Сен-Жермен»

Когда: 2017 год

Почем: эквивалент 199 800 000 фунтов

С учетом инфляции: 202 025 615 фунтов

Бразилец, между прочим, набил за новый клуб уже сто очков по системе «гол плюс пас», причем для этого ему потребовалось всего 75 игр. Он действительно крут и по технике, и по пониманию игры, и по умению решить конкретный эпизод… И, тем не менее, все это ни капли не помогает отогнать мысль, что вместе «ПСЖ» и Неймар просто зря тратят друг на друга время.

Скандал с Кавани по поводу того, кто заслуживает исполнять пенальти; абсолютно уникальные привилегии вроде запрета другим игрокам грубо играть против него на тренировках; загадочные травмы каждый февраль, когда его сестра отмечает день рождения… Пребывание Неймара в Париже включило в себя столько нефутбольных моментов, что это больше напоминает какую-то мелодраму, а не спорт.

Неймар был счастлив в «Барселоне». Он играл в атаке с идеальными партнерами, выигрывал титулы и показывал свой максимум, был главным претендентом на то, чтобы прервать двоевластие Месси и Роналду на футбольном троне. Он купился на деньги «ПСЖ», начал зарабатывать огромные деньги, но теперь не главная звезда даже в своем клубе. Потому он и хотел прошлым летом вернуться в «Барсу», потому и не хочет продлевать контракт… Любовь нельзя купить и в футболе тоже.

Джанлука Виалли

Откуда: «Сампдория»

Куда: «Ювентус»

Когда: 1992 год

Почем: эквивалент 14 850 000 фунтов

С учетом инфляции: 209 011 684 фунтов

И всё же самая безумная трата в истории – это не Неймар. Это коварный ход, практически диверсия для команды, за которую только заканчивал первый сезон Алексей Михайличенко.

«Ювентус» не просто стремился стать сильнее – он пытался лишить главного козыря одного из конкурентов. Такой связки, как Виалли-Манчини, не было и до перехода Ромарио не будет во всей Европе – «Сампдория» без Джанлуки фактически лишалась статуса суперклуба. «Я всегда говорил ему, что Роберто повезло играть со мной – я могу забить даже после самого корявого паса», – шутил Виалли. «А я говорил, что это ему повезло – после моих передачи оставалось только подставить ногу» - отвечал Манчини.

Ни до, ни после «Сампдория» не была настолько сильна, как с этой парой. С ней и Вуядином Бошковым у руля генуэцы выиграли единственный Кубок Кубков в сезоне-89/90, единственный чемпионат в сезоне-90/91 и вышли в единственный свой финал Кубка Чемпионов в сезоне-91/92. А «Ювентус» заканчивал тем временем уже шестой сезон без чемпионства и нуждался в топ-усилениях…

Сумма, которая была по меркам 1992-го года просто невероятной, включила все возможные наценки: за состоявшуюся звезду, за трансфер из суперклуба, за трансфер в клуб, который был явно слабее на момент перехода. Результат? Результата пришлось подождать еще два года: из-за адаптации и травм Джанлука за это время забил всего десять мячей, но его 17 мячей в чемпионате-94/95 позволили «Юве» вернуть наконец скудетто, а два гола «Нанту» в полуфинале ЛЧ помогли выиграть еврокубок, до сих пор остающийся для «бьянконери» последним в истории.

Взросление дель Пьеро не оставило 32-летнему форварду места в составе «Ювентуса». Он уехал в «Челси», где успел поработать даже играющим тренером и именно в таком качестве привел «синих» к выигрышу Кубка Англии и Кубка Обладателей Кубков. По факту, Джанлука провел на «Делле Альпи» всего два хороших сезона, но… не все измеряется цифрами и очками. Такие сделки, как Виалли, вернули «Ювентус» на вершину.