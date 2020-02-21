Жуниор МОРАЕС: «Хорошее начало нового года»

32-летний нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес поделился впечатлениями о победе над португальской «Бенфикой» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Хорошее начало 2020-го года», — написал Мораес в Instagram.
Жуниор вышел на поле в стартовом составе «Шахтера» и провел полный матч, отметившись результативной передачей на Виктора Коваленко на 72-й минуте встречи.
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Источник — Instagram
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