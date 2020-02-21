Николай ПАВЛОВ: «Не вижу у Динамо конкурентов в борьбе за второе место»

Известный украинский тренер Николай Павлов поделился ожиданиями и прогнозом на весеннюю часть УПЛ.



- Вопрос с чемпионством окончательно закрыт?

- Думаю, что да.



- А в борьбе за второе место у «Динамо» намечаются конкуренты?

- Откровенно говоря, я их у «Динамо» не вижу. Думаю, что «бело-синие» второе место не упустят. Смотрел товарищеские игры «Динамо» и «Шахтера», так считаю, что «Динамо» выглядело поинтереснее. Голов забили больше плюс физически смотрятся неплохо. «Динамо» - однозначный фаворит в борьбе за серебро.



- Как может ситуация с Бесединым отразиться на атакующих действиях «Динамо»?

- Думаю, Русина с Солем будет в атаке вполне достаточно, учитывая, что игр не так много. Плюс, не стоит сбрасывать со счетов молодежь, которая сейчас есть у «Динамо» и которая может успешно дебютировать в первой команде.



Напомним, 19-й тур УПЛ стартует в субботу, 22 февраля.

Читайте также: Леонид БУРЯК: «Русин должен воспользоваться своим шансом в Динамо»