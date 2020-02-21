Николай ПАВЛОВ: «Не вижу у Динамо конкурентов в борьбе за второе место»

Прогноз известного украинского тренера на весеннюю часть чемпионата

  • 21.02.2020 12:38
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  • 2 комментария
Николай ПАВЛОВ: «Не вижу у Динамо конкурентов в борьбе за второе место»
© Sport.ua. Николай Павлов

Известный украинский тренер Николай Павлов поделился ожиданиями и прогнозом на весеннюю часть УПЛ.
 
- Вопрос с чемпионством окончательно закрыт?
- Думаю, что да.
 
- А в борьбе за второе место у «Динамо» намечаются конкуренты?
- Откровенно говоря, я их у «Динамо» не вижу. Думаю, что «бело-синие» второе место не упустят. Смотрел товарищеские игры «Динамо» и «Шахтера», так считаю, что «Динамо» выглядело поинтереснее. Голов забили больше плюс физически смотрятся неплохо. «Динамо» - однозначный фаворит в борьбе за серебро.
 
- Как может ситуация с Бесединым отразиться на атакующих действиях «Динамо»?
- Думаю, Русина с Солем будет в атаке вполне достаточно, учитывая, что игр не так много. Плюс, не стоит сбрасывать со счетов молодежь, которая сейчас есть у «Динамо» и которая может успешно дебютировать в первой команде.
 
Напомним, 19-й тур УПЛ стартует в субботу, 22 февраля.

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Источник — Footboom

(6 голосов)

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Комментарии
    mayakovskiy1
      mayakovskiy1, 21.02.2020 12:48
    -1
    Смотрел товарняки и сделал выводы. Серьезно) Шахта в товарняках пинала откровенно, а вчера раскатал лучший клуб Португалии.
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    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 21.02.2020 12:40
    -1
    То есть то, что у 3 клубов после ДК разница очков со вторым местом от 2 до 3 - это ни на что не намекает?
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