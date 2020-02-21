Леонид БУРЯК: «Русин должен воспользоваться своим шансом в Динамо»

Специалист надеется, что молодой украинец проявит себя в составе киевской команды

  • 21.02.2020 11:54
  • 448 просмотров
  • 0 комментариев
Леонид БУРЯК: «Русин должен воспользоваться своим шансом в Динамо»
© Sport.ua. Леонид Буряк

Бывший футболист «Динамо» Леонид Буряк поделился мнением о 21-летнем украинском форварде киевской команды Назарии Русине.

«Русин — игрок «Динамо». Это уже о многом говорит. Он получил хороший шанс и должен им воспользоваться. Другое дело — что-то доказывать в арендах. Сейчас он полноценный член команды. У нас есть проблема с форвардами, поэтому он должен себя показать. У Назария есть хорошие данные для этого. Он должен быть очень мотивирован. Впереди чемпионат и Евро-2020. Дай Бог, чтобы у него все получилось. От молодых игроков очень многое зависит сейчас», — считает Буряк.

Первую половину сезона Русин провел в луганской «Заре», за которую провел 17 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — 1927.kiev.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности