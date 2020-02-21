Леонид БУРЯК: «Русин должен воспользоваться своим шансом в Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Леонид Буряк поделился мнением о 21-летнем украинском форварде киевской команды Назарии Русине.

«Русин — игрок «Динамо». Это уже о многом говорит. Он получил хороший шанс и должен им воспользоваться. Другое дело — что-то доказывать в арендах. Сейчас он полноценный член команды. У нас есть проблема с форвардами, поэтому он должен себя показать. У Назария есть хорошие данные для этого. Он должен быть очень мотивирован. Впереди чемпионат и Евро-2020. Дай Бог, чтобы у него все получилось. От молодых игроков очень многое зависит сейчас», — считает Буряк.

Первую половину сезона Русин провел в луганской «Заре», за которую провел 17 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.