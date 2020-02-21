Адриан ПУКАНЫЧ: «VAR — лотерея. Сегодня помог, а завтра сыграет против»

Специалист поделился мнением о работе новой системы

  • 21.02.2020 12:16
  • 525 просмотров
  • 2 комментария
Адриан ПУКАНЫЧ: «VAR — лотерея. Сегодня помог, а завтра сыграет против»
© ФК Ужгород. Адриан Пуканыч

36-летний экс-игрок «Шахтера» Адриан Пуканыч поделился мнением о работе системы VAR в поединке 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Бенфика» (2:1).

— VAR сегодня был не на стороне «Шахтера».
— VAR был на стороне справедливости (улыбается).

— Ваше мнение об этой системе?
— Чтобы иметь мнение на этот счет, здесь как минимум нужно разбираться во всех тонкостях этого процесса. Не зря арбитры столько его изучают. Но для меня это как лотерея. Сегодня VAR помог, а завтра сыграет против тебя.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    Slevin
      Slevin, 21.02.2020 13:39
    0
    высосано из пальца
    в первом вопросе уже был ответ что ВАР - на стороне справедливости.
    и все три момента с ВАРом - помогли принять справедливые решения
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 21.02.2020 13:13
    +1
    Почему лотерея? Лотерея это арбитр. Он и из VARa может своим личным решением посмешище сделать.
    Просто привыкнуть к VARу нужно какое-то время. Все буде хорошо.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 21.02.2020 13:13
    +1
    Почему лотерея? Лотерея это арбитр. Он и из VARa может своим личным решением посмешище сделать.
    Просто привыкнуть к VARу нужно какое-то время. Все буде хорошо.
    Ссылка
    Slevin
      Slevin, 21.02.2020 13:39
    0
    высосано из пальца
    в первом вопросе уже был ответ что ВАР - на стороне справедливости.
    и все три момента с ВАРом - помогли принять справедливые решения
    Ссылка
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