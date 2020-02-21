Адриан ПУКАНЫЧ: «VAR — лотерея. Сегодня помог, а завтра сыграет против»

36-летний экс-игрок «Шахтера» Адриан Пуканыч поделился мнением о работе системы VAR в поединке 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Бенфика» (2:1).
— VAR сегодня был не на стороне «Шахтера».
— VAR был на стороне справедливости (улыбается).
— Ваше мнение об этой системе?
— Чтобы иметь мнение на этот счет, здесь как минимум нужно разбираться во всех тонкостях этого процесса. Не зря арбитры столько его изучают. Но для меня это как лотерея. Сегодня VAR помог, а завтра сыграет против тебя.
Источник — zbirna.com
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в первом вопросе уже был ответ что ВАР - на стороне справедливости.
и все три момента с ВАРом - помогли принять справедливые решения
Просто привыкнуть к VARу нужно какое-то время. Все буде хорошо.
Просто привыкнуть к VARу нужно какое-то время. Все буде хорошо.
в первом вопросе уже был ответ что ВАР - на стороне справедливости.
и все три момента с ВАРом - помогли принять справедливые решения
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