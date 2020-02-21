Камада – второй японец в истории, который отличился хет-триком в еврокубках

23-летний полузащитник «Айнтрахта» Даичи Камада отличился хет-триком в матче 1/16 финала Лига Европы против «РБ Зальцбурга».

Камада стал всего вторым японцем в истории, которому удалось забить три гола в одном матче на евроарене.

Любопытно, что первым стал игрок «РБ Зальцбурга» Такуми Минамино, который в 2018-м году оформил хет-трик в матче против «Русенборга» (5:2).

Также отметим, что Камада стал первым игроком «Айнтрахта» в истории, который трижды отличился в одном матче Лиги Европы.

Лига Европы. 1/16 финала

«Айнтрахт Ф» (Германия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – 4:1

Голы: 1:0 – 12 Камада, 2:0 – 43 Камада, 3:0 – 53 Камада, 4:0 – 56 Костич, 4:1 – 85, пенальти Хван Хи Чхан.