Евгений КОНОПЛЯНКА: «Непонятно, в какие ворота могло залететь»

30-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка прокомментировал победу над «Бенфикой» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Соскучились по родному, можно сказать, стадиону. Всегда приятно ощущать такую поддержку. Считаю, что без болельщиков мы бы не добились бы этого результата. Потому что игра была такая… Вялая, плавненькая. Непонятно, в какие ворота могло залететь. «Бенфика» была уставшей, потому что у нее было не так много времени восстановиться. Они играли на выезде, они играли на контратаках. Просто нас почувствовали. Считаю, что второй матч будет намного тяжелее, чем сегодня. Нас просто проверили. Поняли, на что мы способны», — отметил Коноплянка.