Виктор ДЕРДО: «В обоих случаях система VAR сработала четко»

Бывший глава комитета арбитров ФФУ (УАФ) Виктор Дердо поделился мнением о работе судейской бригады на матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Бенфика» (2:1).

«В обоих случаях система VAR сработала четко. Особенно в ситуации со вторым голом. Перед этим был фол в штрафной Кривцова, который, судя по всему, арбитр не увидел. Поскольку было взятие ворот, то система проверяет сначала гол. В данном случае он был забит из «вне игры». После этого они отмотали назад, поскольку это все одна атакующая фаза, посмотрели, был ли вне игры футболист, на котором был фол. Вне игры он не был, но Кривцов на нем нарушил правила. Нарушение, за которое назначается пенальти. VAR эту всю цепочку восстановил. А нарушение, которое по времени случилось раньше, имеет приоритетную силу. Соответственно, забитый после такого нарушения гол уже не засчитывается.

Что же касается первого гола, то здесь абсолютно никаких вопросов — Марлос действительно был в минимальном офсайде.

Система, безусловно, влияет на динамику игры, на состояние игроков и тренеров. Просто ко всему этому надо привыкнуть. Главное – чтобы в итоге решение было принято правильное. В то же время не скажу, что имели место слишком уж большие задержки по времени. В случае со вторым голом это связано с пенальти. Если бы его не было, пауза была бы гораздо короче», — считает Дердо.