Андрей ВОРОБЕЙ: «Бенфику не было видно»

Но в Лиссабоне «Шахтеру» придется тяжело, считает специалист

  • 21.02.2020 10:10
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Андрей ВОРОБЕЙ: «Бенфику не было видно»
© Sport.ua. Андрей Воробей

Бывший форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей подвел итоги победы «горняков» над «Бенфикой» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Давайте не будем делать преждевременных выводов. Мы сделали один шаг в этой дуэли. Главное, что «Шахтер» добился победы в первой игре. Сегодня «Бенфику» практически не было видно. «Шахтер» не позволил сопернику показать свои сильные стороны, очень достойно команда смотрелась в атаке. Все решится во второй игре. В Лиссабоне будет тяжело, потому что «Бенфика» на выезде и в родных стенах — две разные команды», — считает Воробей.

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Источник — ТК Футбол

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