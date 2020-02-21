Адриан ПУКАНЫЧ: «Бенфика была не против ничьей с Шахтером»

Бывший игрок «горняков» высказался о победе украинской команды в Лиге Европы

  • 21.02.2020 09:52
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Адриан ПУКАНЫЧ: «Бенфика была не против ничьей с Шахтером»
© FootBoom. Адриан Пуканыч

Экс-игрок «Шахтера» Адриан Пуканыч прокомментировал победу украинской команды над «Бенфикой» (2:1) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«По одной игре делать какие-то выводы, нельзя. Хотя с другой стороны, «горняки» за время трехнедельной подготовки к весенней части сезона провели шесть спаррингов. Игровая практика вполне достаточная. Да, это немного не то напряжение, что у «Бенфики» в официальных поединках. Тем не менее «Шахтер» успокоил своих болельщиков, которые, в принципе, не знали, чего ожидать от команды.

На прошедших зимних сборах донетчане играли не с такими сильными оппонентами, как раньше, поэтому по товарищеским матчам было сложно определить истинную силу «Шахтера». Но первая игра против «Бенфики» показала, что подопечные Луиша Каштру хорошо подготовились к официальным поединкам.

«Бенфика» давала разыгрывать мяч «Шахтеру», старалась действовать аккуратно, даже осторожно. Было видно, что португальцы отнюдь не против ничьей. Но ответный матч будет для «горняков» на порядок сложнее. 

MVP-матча? Считаю, что Андрей Пятов. Сразу было видно, что сзади надежный вратарь, который умело руководил партнерами по обороне», - сказал Пуканыч.

Ответный матч «Бенфика» - «Шахтер» состоится 27 февраля в Лиссабоне.

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Источник — zbirna.com

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