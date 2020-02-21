Николай МАТВИЕНКО: «Хорошая работа, ребята»

23-летний центральный защитник «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал победу над «Бенфикой» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Хорошая работа, ребята», — написал Матвиенко в Instagram.
Защитник вышел на поле в стартовом составе «Шахтера» и провел полный матч.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.