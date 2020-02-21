Николай МАТВИЕНКО: «Хорошая работа, ребята»

Украинский защитник «Шахтера» доволен победой над «Бенфикой» (2:1)

  • 21.02.2020 09:17
  • 871 просмотр
  • 4 комментария
Николай МАТВИЕНКО: «Хорошая работа, ребята»
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

23-летний центральный защитник «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал победу над «Бенфикой» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Хорошая работа, ребята», — написал Матвиенко в Instagram.

Защитник вышел на поле в стартовом составе «Шахтера» и провел полный матч.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хорошая работа ребята ⚒🟠⚫️💪🏻

Публикация от Nikolay Matviyenko (@koliamatvienko)

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    kvv1404
    online
      kvv1404, 21.02.2020 10:16
    0
    Владимир Владимиров, 21.02.2020 10:07
    Коваленко мог забить 3 гола
    Правда? Коваленко завдав 2 удари по воротах,один заблокувати,інший він забив. Тим більше що не кожен удар по воротах то є гол.Цікаво де ти побачив ровину що Коваленко не забив хоча повинен би був забити?
    Ссылка
    Владимир Владимиров
      Владимир Владимиров, 21.02.2020 10:07
    -1
    Коваленко мог забить 3 гола
    Ссылка
    Владимир Владимиров
      Владимир Владимиров, 21.02.2020 10:06
    +1
    Если б Кривцов не нарушил правила, то было бы так.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 21.02.2020 09:44
    +4
    Работа то хорошая, а тебя прошли в эпизоде как фишку на автокурсах .... (
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 21.02.2020 09:44
    +4
    Работа то хорошая, а тебя прошли в эпизоде как фишку на автокурсах .... (
    Ссылка
    Владимир Владимиров
      Владимир Владимиров, 21.02.2020 10:06
    +1
    Если б Кривцов не нарушил правила, то было бы так.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 21.02.2020 10:16
    0
    Владимир Владимиров, 21.02.2020 10:07
    Коваленко мог забить 3 гола
    Правда? Коваленко завдав 2 удари по воротах,один заблокувати,інший він забив. Тим більше що не кожен удар по воротах то є гол.Цікаво де ти побачив ровину що Коваленко не забив хоча повинен би був забити?
    Ссылка
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