Тарас СТЕПАНЕНКО: «Могли больше забить, чтобы уверенней себя чувствовать»

Один из лидеров «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал победу над «Бенфикой» (2:1) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Провели хороший матч. Жалко, что пропустили. И могли больше забить, чтобы увереннее чувствовать себя на выезде. Но имеем то, что имеем.

Мы тоже переживали, потому что тяжело сказать, как будешь себя чувствовать в официальном матче плей-офф Лиги Европы. Но, вроде бы, сегодня мы нормально смотрелись. Поэтому теперь, думаю, будем прибавлять», - сказал Степаненко.

Ответный матч «Бенфика» - «Шахтер» состоится 27 февраля в Лиссабоне.