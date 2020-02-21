БЕЛИК: «Шахтер очень организованно отыграл в обороне и в атаке был хорош»

Бывший форвард «Шахтера» Алексей Белик прокомментировал победу украинской команды над «Бенфикой» (2:1) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

««Шахтер» удивил и очень понравился. Очень организованно «горняки» сыграли в обороне, за исключением, разве что, эпизода с непонятным голом «Бенфики». В атаке «оранжево-черные» также были хороши, но могут еще лучше, и со временем прибавят.

Следует отметить всю команду. Игра у «горняков» получилась целостной. Но если говорить о самом лучшем футболисте, то, по моему мнению, это Виктор Коваленко. Он был одинаково хорош и в обороне, и в атаке, совершил много перехватов мяча. Ну и гол, конечно же, забил!

«Шахтер» соскучился по официальным матчам. До поединка я переживал, хватит ли «горнякам» сил на заключительный отрезок игры. «Шахтер» в концовке отошел назад, однако сделал это очень организованно, и вовсе не из-за давления «Бенфики». Очень важно то, что команда Каштру физически выдержала весь матч – от первой минуты и до последней, и логично довела игру до победы», - сказал Белик.

Ответный матч «Бенфика» - «Шахтер» состоится 27 февраля в Лиссабоне.