Абидаль прокомментировал свой конфликт с Лео Месси

Спортивный директор куба повздорил с лидером команды

  • 21.02.2020 07:41
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Абидаль прокомментировал свой конфликт с Лео Месси
© ФК Барселона. Эрик Абидаль

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль высказался о конфликте с капитаном команды Лионелем Месси.

«Если я что-то и почерпнул для себя из этой ситуации, так это то, что внутренние проблемы клуба должны и решаться внутри него, а не в СМИ», - сказал Абидаль.

Напомним, что Месси в соцсети раскритиковал слова Абидаля, который заявил, что многие игроки были недовольны работой бывшего главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

Ранее президент «Барселоны» проведел встречу с Абидалем из-за конфликта с Месси.

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Источник — Marca

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