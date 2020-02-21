Абидаль прокомментировал свой конфликт с Лео Месси

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль высказался о конфликте с капитаном команды Лионелем Месси.

«Если я что-то и почерпнул для себя из этой ситуации, так это то, что внутренние проблемы клуба должны и решаться внутри него, а не в СМИ», - сказал Абидаль.

Напомним, что Месси в соцсети раскритиковал слова Абидаля, который заявил, что многие игроки были недовольны работой бывшего главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

Ранее президент «Барселоны» проведел встречу с Абидалем из-за конфликта с Месси.