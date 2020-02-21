Абидаль прокомментировал свой конфликт с Лео Месси

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль высказался о конфликте с капитаном команды Лионелем Месси.
«Если я что-то и почерпнул для себя из этой ситуации, так это то, что внутренние проблемы клуба должны и решаться внутри него, а не в СМИ», - сказал Абидаль.
Напомним, что Месси в соцсети раскритиковал слова Абидаля, который заявил, что многие игроки были недовольны работой бывшего главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде.
Ранее президент «Барселоны» проведел встречу с Абидалем из-за конфликта с Месси.
Источник — Marca
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