Президент Барселоны проведет встречу с Абидалем из-за конфликта с Месси

Жозеп Бартомеу отреагировал на произошедшую перепалку

  • 05.02.2020 12:40
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Президент Барселоны проведет встречу с Абидалем из-за конфликта с Месси
© ФК Барселона. Жозеп Бартомеу

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу проведет срочную встречу со спортивным директором «блаугранас» Эриком Абидалем из-за его конфликта с 32-летним аргентинским форвардом каталонского клуба Лионелем Месси.

Ранее Абидаль заявил, что многие игроки были недовольны работой бывшего главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде. Месси заявил, что «нужно называть конкретные имена игроков», добавив, что «все несут ответственность».

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Источник — RAC1

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