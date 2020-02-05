Президент Барселоны проведет встречу с Абидалем из-за конфликта с Месси

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу проведет срочную встречу со спортивным директором «блаугранас» Эриком Абидалем из-за его конфликта с 32-летним аргентинским форвардом каталонского клуба Лионелем Месси.
Ранее Абидаль заявил, что многие игроки были недовольны работой бывшего главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде. Месси заявил, что «нужно называть конкретные имена игроков», добавив, что «все несут ответственность».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — RAC1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.